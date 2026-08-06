Manisa Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü, Manisa'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık yaklaşık 22 dereceye düşecek. Bu sıcaklık değerleri, Manisa'nın yaz iklimine uygun.

Hava durumu güneşli ve sıcak koşullar sunuyor. Dışarı çıkarken hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ya da güneş gözlüğü kullanmak faydalı. Gün boyunca bol su içmek vücudu nemli tutar. Bu oldukça önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzerlik gösterecek. 7 Ağustos Cuma günü sıcaklık 36 derece civarında olacak. 8 Ağustos Cumartesi günü ise 37 derece olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Manisa'nın yaz aylarına özgü yüksek seviyelerde kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında önlemler almak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır. Serin ve gölge alanlarda bulunmakta fayda var. Güneş ışınlarından korunmak için koruyucu kremler kullanmak da gereklidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini unutmamalıyız.

Manisa'da 6 Ağustos 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Uygun giyim ve su tüketimi gibi önlemler alarak sağlığınızı korumalısınız.