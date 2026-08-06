HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 6 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 37 dereceye ulaşacakken, gece 22 dereceye düşecek. Yaz iklimine uygun bu sıcak koşullarda, hafif kıyafetler tercih edilmesi, güneşten korunmak için şapka veya gözlük kullanılması öneriliyor. Su tüketimi de önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık benzer yükseklikte seyredecek. Sağlığınızı korumak için önlemler almak gereklidir.

Manisa Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Manisa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü, Manisa'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık yaklaşık 22 dereceye düşecek. Bu sıcaklık değerleri, Manisa'nın yaz iklimine uygun.

Hava durumu güneşli ve sıcak koşullar sunuyor. Dışarı çıkarken hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ya da güneş gözlüğü kullanmak faydalı. Gün boyunca bol su içmek vücudu nemli tutar. Bu oldukça önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzerlik gösterecek. 7 Ağustos Cuma günü sıcaklık 36 derece civarında olacak. 8 Ağustos Cumartesi günü ise 37 derece olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Manisa'nın yaz aylarına özgü yüksek seviyelerde kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında önlemler almak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır. Serin ve gölge alanlarda bulunmakta fayda var. Güneş ışınlarından korunmak için koruyucu kremler kullanmak da gereklidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini unutmamalıyız.

Manisa'da 6 Ağustos 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Uygun giyim ve su tüketimi gibi önlemler alarak sağlığınızı korumalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devlet Başkanı, 'saldırı olacak' demişti! Kritik törenden hemen önce yakalandıDevlet Başkanı, 'saldırı olacak' demişti! Kritik törenden hemen önce yakalandı
Kriz büyüyor! Büyükelçinin vizesi iptal edildi: 'ABD seçime müdahale edecek' iddiasıKriz büyüyor! Büyükelçinin vizesi iptal edildi: 'ABD seçime müdahale edecek' iddiası

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tartıştığı kadını park halindeki otomobilde öldürdü

Tartıştığı kadını park halindeki otomobilde öldürdü

Yer: Sakarya! Sahile vurdu, ekipler alarma geçti

Yer: Sakarya! Sahile vurdu, ekipler alarma geçti

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı! Sturm Graz'ı geçti

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı! Sturm Graz'ı geçti

Kızının Yeraltı dizisindeki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Kızının Yeraltı dizisindeki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Atanamayınca bu işle evini arabasını aldı: Siparişlere yetişemiyor

Atanamayınca bu işle evini arabasını aldı: Siparişlere yetişemiyor

Altın fiyatları 3 gündür yükseliyor! "Altının düğmesine basıldı"

Altın fiyatları 3 gündür yükseliyor! "Altının düğmesine basıldı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.