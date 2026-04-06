Manisa Hava Durumu! 06 Nisan Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 6 Nisan Pazartesi günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 20 derece civarında başlayacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde hava serinleyecek. Sıcaklık 6 ile 9 derece arasında seyredecek. Rüzgar saatte 3 ile 4 kilometre arasında hafif esecek. Nem oranı %60 civarında olacak.

Bugün Manisa'da yağış beklenmiyor. Hava genel olarak açık olacak. Dışarı çıkarken rahat ve hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Güneş ışığından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 7 Nisan Salı günü parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklık 22 derece civarında olacak. 8 Nisan Çarşamba günü ise kısa süreli sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 20 derece civarında seyredecek. 9 Nisan Perşembe günü hava tekrar parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 17 derece civarına düşecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde daha sıcak tutacak kıyafetler tercih etmelisiniz. 8 Nisan Çarşamba günü beklenen sağanaklar nedeniyle yanınıza şemsiye almanızda yarar var. Rüzgar hafif olacağı için açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacak.

Manisa'da hava durumu değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir.