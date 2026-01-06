Manisa Hava Durumu! 06 Ocak Salı Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 6 Ocak Salı 2026 günü, hava genellikle güneşli olacak. İlerleyen saatlerde bulutlanma bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 17 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 11 derece civarında seyredecek.

Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 19 ile 12 derece arasında değişecek. Perşembe günü yer yer şiddetli yağmur bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 15 ile 6 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha sıcak tutacak kıyafetler tercih edilmelidir. Perşembe günü beklenen yağışlı hava nedeniyle dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanızda yarar var. Uygun ayakkabılar giymek de önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir.