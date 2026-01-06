HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 06 Ocak Salı Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da hava durumu 6 Ocak 2026 tarihinde genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 17 derece civarında seyredecek. Çarşamba günü kısmen güneşli olan hava, 19 ile 12 derece arasında değişecek. Perşembe günü ise yer yer şiddetli yağmur bekleniyor ve sıcaklık 15 ile 6 derece arasında olacak. Bu nedenle dışarı çıkarken şemsiye almak ve uygun kıyafetler giymek önemlidir. Hava durumu değişkenlik gösterebilir.

Manisa Hava Durumu! 06 Ocak Salı Manisa hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Manisa'da 6 Ocak Salı 2026 günü, hava genellikle güneşli olacak. İlerleyen saatlerde bulutlanma bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 17 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 11 derece civarında seyredecek.

Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 19 ile 12 derece arasında değişecek. Perşembe günü yer yer şiddetli yağmur bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 15 ile 6 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha sıcak tutacak kıyafetler tercih edilmelidir. Perşembe günü beklenen yağışlı hava nedeniyle dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanızda yarar var. Uygun ayakkabılar giymek de önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suikast iddiaları sonrası Şara'dan dikkat çeken görüntü!Suikast iddiaları sonrası Şara'dan dikkat çeken görüntü!
Ünlü isimlerin uyuşturucu partisi düzenlediği yer ifşa oldu! VIP odaları bile varÜnlü isimlerin uyuşturucu partisi düzenlediği yer ifşa oldu! VIP odaları bile var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Elif Kumal'ın ön otopsi sonucu belli oldu

Elif Kumal'ın ön otopsi sonucu belli oldu

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

İrfan Can Kahveci için hiç beklenmedik karar! İstanbul ekibine her an imza atabilir

İrfan Can Kahveci için hiç beklenmedik karar! İstanbul ekibine her an imza atabilir

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.