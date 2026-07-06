Manisa Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü, Manisa'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33 - 34 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 19 - 20 derece arasında olacak. Nem oranı %20 - %25 civarında. Yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 4 - 5 kilometre hızla esecek.

Manisa'daki hava durumu, sıcak bir gün geçirmek isteyenler için ideal. Aşırı sıcaklar, sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Gün boyunca bol su içmeye dikkat edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saat olan 11:00 ile 16:00 arasında dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 7 Temmuz Salı günü sıcaklık 33 - 34 derece olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 33 - 35 derece arasında bekleniyor. Nem oranı %20 - %25 civarında kalacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar yine kuzey yönünden saatte 4 - 5 kilometre hızla esecek.

Bu sıcak günlerde, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar dikkatli olmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu kullanması önerilir. Ayrıca, uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Gerektiğinde serin ortamlarda dinlenilmelidir.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için önlemler alınmalıdır. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalıdır.