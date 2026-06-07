Manisa Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Haziran 2026 Pazar günü, Manisa'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığının 33-34 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık 17-18 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif esecek. Kuzeydoğu yönünden saatte 14-16 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %44-47 civarında olacak. Bu hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. Pazartesi günü hava sıcaklığı 33-34 derece seviyelerinde olacak. Salı günü ise sıcaklığın 32-33 derece arasında olması bekleniyor. Rüzgar yine hafif esmeye devam edecek. Nem oranı da %44-47 seviyelerinde kalacak. Bu sıcak hava, öğle saatlerinde bunaltıcı bir hale gelebilir.

Sıcak günlerde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Ayrıca bol su içmek de gereklidir. Açık hava etkinliklerinde güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek önerilir. Öğle saatlerinde dışarıda kalmak zorundaysanız, şapka takmayı unutmayın. Güneş gözlüğü de koruyucu önlemler arasında yer alır.

Sonuç olarak, Manisa'da 7 Haziran 2026 Pazar günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. Bu dönemde sıcak hava koşullarına karşı önlemlerinizi almanız sağlığınız için önemlidir.