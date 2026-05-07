Manisa Hava Durumu! 07 Mayıs Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 7 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu oldukça güzel. Şehirde hava sıcaklıkları 20 ile 28 derece arasında değişecek. Genellikle güneşli bir gün olacak. Rüzgarın hızı 3 km/s civarında. Nem oranı ise %46 seviyelerinde gezinecek.

Güzel havadan faydalanarak açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Özellikle sabah saatlerinde sıcaklıklar 20 derece civarında. Bu durum yürüyüş veya bisiklet turları için harika bir fırsat sunar. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 28 dereceye kadar yükselecek. Hafif gölgelik altında dinlenmek uygun olacaktır. Serinletici içecekler eşliğinde vakit geçirmek keyifli hale gelecek.

Akşam saatlerinde sıcaklıklar tekrar 20 dereceye düşecek. Açık hava etkinlikleri için bu saatler ideal olacak. Rüzgarın hafif olması hava kalitesini artırıyor. Nem oranının düşük seviyelerde seyretmesi de havayı olumlu etkiliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 8 Mayıs Cuma günü sıcaklıklar 20 ile 27 derece arasında değişecek. Hava yine genellikle güneşli olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü ise sıcaklıklar 21 ile 29 derece arasında olacak. Hava yine güneşli geçecek. 10 Mayıs Pazar günü de 22 ile 28 derece arasında değişim sürecek. Güneşli hava devam edecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir veya piknik düzenleyebilirsiniz. Gün boyunca güneş ışınlarından korunmak için şapka kullanmayı unutmayın. Ayrıca, güneş kremi sürmek de önemlidir. Bol su içerek susuz kalmaktan korunabilirsiniz. Serinletici içeceklerle günün tadını çıkarabilirsiniz.

Manisa'daki 7 Mayıs 2026 Perşembe hava durumu, açık hava etkinlikleri açısından ideal. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu fırsatı değerlendirin. Doğayla iç içe vakit geçirin, sevdiklerinizle keyifli anılar biriktirin.