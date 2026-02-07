HABER

Manisa Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 7 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcaklık 19 derece civarında. Gün içinde hava, 9 ile 22 derece arasında değişiklik gösterecek. Bu durum, sabah serinliğine karşı öğle saatlerinde ılıman hava sunacak. 8 Şubat Pazar'da yer yer sağanaklar bekleniyor. 9 ve 10 Şubat'ta ise daha bulutlu bir hava hakim olacak. Açık hava etkinlikleri için güncel hava durumu kontrol edilmeli.

Simay Özmen

Manisa'da 7 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 19 derece civarında başlayacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 9 ile 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bu durum, günün ilk saatlerinde serinlik hissedilirken, öğle ve öğleden sonraki saatlerde ılıman bir hava olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişiklik gösterecek. 8 Şubat Pazar günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık 14 derece civarında olacak. 9 Şubat Pazartesi günü hava bulutlu geçecek. Sıcaklık 15 derece civarında seyredecek. 10 Şubat Salı günü hava daha da bulutlanacak. Sıcaklık 13 dereceye düşecek.

Bu değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli. Dışarı çıkmadan önce güncel hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmak, sabit bir program oluşturmanıza yardım eder. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da sağlığınızı koruyacaktır.

