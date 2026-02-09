HABER

Manisa Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 9 Şubat 2026 Pazartesi günü hava durumu bulutlu ve serin olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 8-9 derece, öğle saatlerinde ise 14-15 derece arasında seyredecek. Yüksek nem oranı ve hafif çiseleyen yağmur beklentisi açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir uyarıdır. Önümüzdeki günlerde yağmur ve çok bulutlu havalar görülecek. Dışarıda dikkatli olmak ve güncel hava durumunu takip etmek sağlık açısından faydalı olacaktır.

Enis Ekrem Ölüç

Manisa'da 9 Şubat 2026 Pazartesi güneş bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık sabah saatlerinde 8-9 derece olacak. Öğle ve öğleden sonra sıcaklık 14-15 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 4-5 km/s civarında bekleniyor. Bu koşullar, hafif çiseleyen yağmurun işaretidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle tahmin ediliyor. 10 Şubat Salı hafif sağanak yağmurlu. 11 Şubat Çarşamba çok bulutlu geçecek. 12 Şubat Perşembe yer yer sağanak yağmurlu olacak. Sıcaklıklar, 10 Şubat’ta 11-12 derece, 11 Şubat’ta 13-14 derece ve 12 Şubat’ta 14-15 derece arasında değişecek.

Bu dönemde açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalı. Güncel hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Sağlığınızı korumak için dışarıda dikkatli olun. Yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınmalısınız. Uygun giysiler giymek konforlu bir gün geçirmenizi sağlar.

