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Manisa Hava Durumu! 10 Kasım Salı Manisa hava durumu nasıl?

10 Kasım 2026 tarihinde Manisa'da hava durumu, sonbaharın ılıman renklerini sunuyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Güneşli havada açık havada yürüyüş ya da piknik yapmak için ideal bir gün mevcut. Ancak ilerleyen saatlerde bulutlanma ve hafif rüzgar görülebilir. Şehir genelinde ani hava değişiklikleri için hazırlıklı olmak önemli. Dışarıda zaman geçireceklere katmanlı giysi ve şemsiye bulundurmaları önerilir.

Manisa Hava Durumu! 10 Kasım Salı Manisa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

10 Kasım Salı 2026 tarihinde Manisa'da hava durumu, sonbaharın renklerini sunuyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Güneşli bir hava, ilk saatlerden itibaren hakim olacak. İlerleyen saatlerde bulutlanma bekleniyor. Genel olarak hava ılıman ve keyifli. Ceket almak ortamın serinliği açısından faydalı olabilir. Manisa’nın güzel manzarasında günü geçirmek isteyebilirsiniz. Bugün açık havada yürüyüş veya piknik için ideal bir gün mevcut.

Dışarıda keyifli zaman geçirmek mümkündür. Ilıman sıcaklık ve değişen bulut yapısı, günün tadını çıkarma şansı sunuyor. Gün sonunda sıcaklık hafif düşebilir. Bu sebeple dışarıda geçireceğiniz zaman için katmanlı giysi düşünülebilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha değişken olacaktır. Bu hafta sonuna doğru sıcaklık 23 - 25 dereceye yükselebilir. Geceleri serin hava hissedilebilir.

Şehir genelinde ani rüzgarlar ve bulutlu gökyüzü ile karşılaşma ihtimali var. Bu nedenle dikkatli olmak faydalı olacaktır. Manisa'nın iklim belirsizliğinden etkilenmemek için dışarıda geçireceğiniz süre boyunca şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Rüzgarlı günlerde ani değişiklikler yaşanabilir. Bu yüzden her hava durumu için uygun giysiler tercih etmek sağlıklı bir yaklaşım olur.

Manisa'daki hava durumu, günlük aktiviteler ve dış mekan planları için oldukça uygun. Havaların değişkenliği göz önüne alındığında, her zaman hazırlıklı olmak akıllıca. Esnek planlar yapmak da önemlidir. Ilıman günlerin tadını çıkarmaya çalışırken, beklenmedik hava şartlarına karşı dikkatli olmayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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