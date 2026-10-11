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Manisa Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 11 Ekim 2026'da hava durumu, 20 derece sıcaklık ve güneşli bir gün ile başlarken, öğle saatlerinde bulutlar görülebilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 18-20 dereceye düşmesi bekleniyor. Kapalı havalarda plan yapacak olanlar, uygun giysi tercih etmeli. Manisa'nın Ekim ayı iklimi, mevsim geçişlerinin dengesiz seyredeceğini gösteriyor. Hava koşullarına dikkat etmek, günlük yaşamı kolaylaştıracaktır.

Manisa Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Manisa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Manisa'da 11 Ekim 2026 tarihi, yerel halk için önemli bir gün. Bugün hava 20 derece civarında. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Gün içinde sıcaklıklar 21-22 dereceye çıkabilir. Güneşli bir gün geçiyor. Ancak öğle saatlerinde bulutlar görülebilir. Bu durum, şehirde yaşayanları etkileyebilir. Bugünkü hava durumu, hafif serinlik ve güneş ile huzurlu bir atmosfer sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Özellikle 12 Ekim'den itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 18-20 derece arasında seyredecek. Bu dönemde hava daha kapalı olacak. Dışarıda zaman geçirecek olanlar uygun giysi tercih etmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya dikkat edilmelidir. Kalın giysiler veya bir hırka bulundurmanın önemi büyüktür.

Manisa'nın iklim yapısı, Ekim ayının mevsim geçişlerini içerdiğini gösteriyor. Havanın dengesiz seyretmesi olağandır. Günlük hava durumu analizlerine dikkat etmek faydalıdır. Kapalı havalarda dışarıda kalacak olanlar, yağış koruyucusu bulundurmaları gerektiğini unutmamalı. Dış mekân etkinlikleri planlayanlar, hava durumunu göz önünde bulundurmalı, alternatif seçenekleri değerlendirmelidir.

Manisa'da 11 Ekim 2026 tarihli hava durumu, 20 derece sıcaklık ve artan bulutluluk ile şekilleniyor. Önümüzdeki günlerde yağış ihtimali artıyor. Bu durum halkın planlarını etkileyebilir. Yerel halkın hava koşullarına göre giysi ve etkinlik tercihi yapması önemlidir. Manisa'nın iklim koşullarına uyum sağlamak, günlük yaşamı kolaylaştıracaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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