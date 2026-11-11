Manisa Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 11 Kasım 2026 tarihinde hava durumu ılıman ve rahat bir gün vaat ediyor. Sıcaklık, gün boyunca 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Öğleden sonra güneşin yüzünü göstermesi, dışarıda keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor. Ancak, gün ilerledikçe hafif yağışların olacağı belirtiliyor. Bu, dışarıda zaman geçirenlerin hazırlıklı olmaları gerektiğini gösteriyor.

Bugünkü hava durumu merak edenler için rahatlatıcı bir değişim sunuyor. Hava, yer yer bulutlu bir görünüm alıyor. Sıcaklıklar 20 derece civarında. Bu, Manisa'nın ikliminin tadını çıkarmak için uygun bir ortam sağlıyor. Sabah saatlerinde havanın serinliği hissediliyor. Öğle saatlerine yaklaşırken ise keyifli bir ısınma yaşanıyor. İşten çıkanlar için güzel bir gün beklentisi var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dalgalı bir seyir izleyecek. Özellikle birkaç gün boyunca yağışlı hava koşulları görülecek. Sıcaklıklar 18 ila 21 derece arasında değişecek. Mevsim geçişi hastalıkları da beraberinde getirebilir. Bu nedenle çeşitli önlemler almak önem taşıyor. Ani hava değişimlerine dikkat etmek gerekiyor. Dışarı çıkarken uygun giyinmek de önemli. Ayrıca, dış mekânda geçirilen süreyi göz önünde bulundurmakta fayda var. Aniden bastırabilecek yağışlardan korunmak için yanlarında şemsiye bulundurmak faydalı olabilir.

Manisa'da havanın bu şekilde olacağı günlerde, dış aktiviteler için en ideal zaman sabah ve öğle saatleri. Planladığınız etkinlikler için dışarıda olmak, sağlıklı kalmanıza ve hoş vakit geçirmenize yardımcı olacaktır. Dostlarla bir arada vakit geçirirken, hava durumunu takip etmek önemlidir. Olası ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak gerekir. Manisa'da hava durumu sürprizlerle dolu olabilir, bu nedenle dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var.