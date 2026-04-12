Manisa Hava Durumu! 12 Nisan Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Nisan 2026 Pazar günü, Manisa'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında. Gece ise 3 - 4 derece arasında olması bekleniyor. Gökyüzü genellikle güneşli olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Nisan Pazartesi günü hava sıcaklığı 20 - 21 derece arasında olacak. 14 Nisan Salı günü ise sıcaklık 23 - 24 dereceye yükselecek. Bu sıcaklıklar, baharın keyfini çıkarabileceğiniz günler sunuyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir veya sevdiklerinizle piknik düzenleyebilirsiniz. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka veya güneş kremi kullanmayı unutmayın. Gece saatlerinde hava serinleyebilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Manisa'da önümüzdeki günlerde genel olarak hava durumu açık ve ılıman olacak. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için planlar yapabilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz.