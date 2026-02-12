Manisa Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Şubat 2026 Perşembe, Manisa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında olacak. Hava parçalı bulutlu görünecek. Gün boyunca sıcaklıklar 11 ile 13 derece arasında değişecek. Yer yer sağanaklar görülebilecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 11 dereceye düşecek. Hava daha da bulutlanacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 10 derece civarında olacak. Hava kapalı kalmaya devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 13 Şubat Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 14 derece civarında olacak. 14 Şubat Cumartesi günü puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 18 dereceye yükselecek. 15 Şubat Pazar günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 21 dereceye ulaşacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk almayı unutmayın. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirmek daha iyi olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmekte yarar var.