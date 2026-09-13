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Manisa Hava Durumu! 13 Eylül Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 13 Eylül 2026 tarihli hava durumu, 20 derece civarında güneşli bir sabah sunuyor. Hafif bulutlu havada açık havada yürüyüş yapmak için ideal sıcaklıklar mevcut. Ancak, ani hava değişimleri dikkat edilmesi gereken bir durum. Önümüzdeki günlerdeki sıcaklıklar 21 ile 24 derece arasında değişecek. Dışarıda vakit geçirenler, şemsiye veya yağışa karşı bir ceket bulundurmalı. Güneşten korunmak da önemlidir. Hava şartlarını göz önünde bulundurarak plan yapmalısınız.

Manisa Hava Durumu! 13 Eylül Pazar Manisa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Manisa'da 13 Eylül Pazar 2026 tarihi itibarıyla hava 20 derece civarında. Güneşli bir sabah var. Şehir sakinleri, gün içinde hafif bulutlu hava ile karşılaşacak. Bugün, hava durumu açıktır ki oldukça keyifli. Akşam saatlerine yaklaşırken sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Açık havada yürüyüş yapmak için ideal bir sıcaklık.

Bugünkü hava hakkında düşünürken, Manisa ferahlatıcı hava akımlarıyla dolu. Havanın yumuşak yapısı açık alan etkinlikleri için cazip hale getiriyor. Ancak, ani hava değişimleri dikkatli olmayı gerektiriyor. Kısa süreli yağışlar dışarıda vakit geçirenler için sorun olabilir. Hava kararmadan dışarı çıkmayı planlayanlar tedbirli olmalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu çekici görünmekte. Pazartesi günü sıcaklık 21 derece civarında olacak. Kısa süreli yağışlar görülebilir. Salı ve çarşamba günleri sıcaklıklar 22 ile 24 derece arasında değişebilir. Açık hava planlarınızı yaparken hafif giyinmek faydalı olacaktır. Hava şartlarına hazırlıklı olmalısınız.

Hava durumunun değişkenliği, dışarıda vakit geçirecekler için önlemler almayı gerektiriyor. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak iyi bir fikirdir. Alternatif olarak, yağış geçirebilecek bir ceket de taşıyabilirsiniz. Uzun süre dışarıda kalmayı düşünüyorsanız, güneşten korunmak önemlidir. Uygun bir şapka takmayı veya güneş kremi sürmeyi unutmayın. Manisa’nın doğal güzelliklerinin tadını çıkarırken, hava şartlarını dikkate almak gerekir.

Manisa'da 13 Eylül 2026 tarihli hava durumu, dışarıda geçilecek bir gün için elverişli. Keyifli bir atmosfer sunan Manisa, önümüzdeki günlerde sıcak ama hafif değişken havayı sürdürecek. Hava koşullarını göz önünde bulundurarak planınızı yapın. Dikkatli olmayı ihmal etmeyin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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