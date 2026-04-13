Manisa Hava Durumu! 13 Nisan Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Bugün 13 Nisan Pazartesi 2026. Manisa'da hava durumu kapalı ve serin. Gün boyunca sıcaklık 8 ile 21 derece arasında değişecek. Nem oranı %30 civarında. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Yağış yok. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün demek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. Salı günü, 14 Nisan, hava daha bulutlu olacak. Sıcaklık 12 ile 22 derece arasında değişecek. Çarşamba günü, 15 Nisan, hava yine bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 15 ile 26 derece arasında olacak. Perşembe günü, 16 Nisan, hava ısınacak. Sıcaklık 17 ile 25 derece arasında değişecek. Bu günlerde yağış beklenmiyor. Hava biraz daha nemli ve rüzgarlı olabilir.

Bugün serin hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Açık hava etkinlikleri için de hazırlıklı olmak gerekir. Önümüzdeki günlerde hava ısınacağı için hafif kıyafetler tercih edilebilir. Nem oranı artabilir. Rüzgar da hafif eser. Alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olunmalı. Gerekirse antihistaminik kullanılmalıdır.

Manisa'da hava durumu açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir. Bugün ve önümüzdeki günlerde hava koşullarına uygun hazırlık yaparak keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Sağlıklı bir gün için hava durumunu dikkate almak gerekecektir.