Manisa Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 13 Şubat 2026 tarihinde hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Gün içindeki sıcaklık 8 ile 14 derece arasında değişirken, yüksek nem oranı hissedilecektir. Rüzgar saatte 18 kilometre hızla esecek. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. 14 ve 15 Şubat günleri ise bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. 16 Şubat'ta ise yer yer sağanaklar görülebilir.

Enis Ekrem Ölüç

Manisa'da 13 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün içinde hava sıcaklığı 8 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı saatte 18 kilometre civarında olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız önemlidir. Ayrıca kat kat giyinmeniz faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 14 Şubat Cumartesi günü bulutlu ve güneşli olacak. 15 Şubat Pazar günü ise çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10 ile 22 derece arasında değişecek. 16 Şubat Pazartesi günü yer yer şiddetli sağanaklar bekleniyor. Özellikle bu gün dışarı çıkarken hazırlıklı olmakta fayda var.

Hava koşullarına göre plan yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol ediniz. Gerekli önlemleri almanız önemlidir.

