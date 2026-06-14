Manisa Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Haziran 2026 Pazar günü, Manisa'da hava durumu keyifli. Bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 30 derece civarında olacak. Gece saatlerinde hava serinleyebilir. Sıcaklık 13 ile 14 derece arasında seyredecek. Yağış olasılığı çok düşük. Bu, açık hava etkinlikleri için idealdir.

Rüzgarlar hafif esecek. Kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5 kilometre hızla rüzgar blow. Nem oranı ise %40 civarında. Bu, hava kalitesinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genelde güneşli olacak. Pazartesi sıcaklık 33 ila 34 dereceye yükselecek. Salı günü ise sıcaklık 36 ile 37 derece civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar öğle saatlerinde bunaltıcı hale gelebilir.

Manisa'da hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek önemlidir. Hafif kıyafetler tercih etmek de iyi bir fikirdir. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak da sağlığınız için önemlidir.

Manisa'da hava durumu 14 Haziran Pazar günü güzel. Açık hava etkinlikleri için uygundur. Önümüzdeki günlerde artacak sıcaklıklara karşı tedbirli olmak gerekir. Gerekli önlemleri almak sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olur.