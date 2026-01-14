HABER

Manisa Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da hava durumu bugün 1 - 11 derece arasında değişecek. Genel olarak açık ve güneşli bir gün bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de hava benzer şekilde devam edecek. 15 Ocak'ta sıcaklık 3 - 13 derece, 16 Ocak'ta 3 - 14 derece aralığında olacak. Hava parçalı bulutlu olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemli. Gün boyunca açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunulacak.

Taner Şahin

Bugün, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü, Manisa'da hava durumu 1 - 11 derece olacak. Genellikle açık ve güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 1 - 11 derece arasında değişecek. Hava durumu genel olarak açık olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Ocak Perşembe günü, sıcaklıklar 3 - 13 derece arasında olacak. Hava parçalı bulutlu olarak seyredecek. 16 Ocak Cuma günü sıcaklıklar 3 - 14 derece aralığında olacak. Havada yine parçalı bulutlar olacak. 17 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar 0 - 10 derece arasında değişecek. Hava bulutlar arasında ara ara güneşli olacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini unutmamak önemli. Gün boyunca hava genel olarak açık ve güneşli. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Ancak sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar 0 - 14 derece arasında değişecek. Hava genel olarak açık, parçalı bulutlu ya da bulutların arasında ara ara güneşli olacak. Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini unutmamak önemli. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Yine, sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltında! Karar belli oldu

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

