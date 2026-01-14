Manisa Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü, Manisa'da hava durumu 1 - 11 derece olacak. Genellikle açık ve güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 1 - 11 derece arasında değişecek. Hava durumu genel olarak açık olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Ocak Perşembe günü, sıcaklıklar 3 - 13 derece arasında olacak. Hava parçalı bulutlu olarak seyredecek. 16 Ocak Cuma günü sıcaklıklar 3 - 14 derece aralığında olacak. Havada yine parçalı bulutlar olacak. 17 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar 0 - 10 derece arasında değişecek. Hava bulutlar arasında ara ara güneşli olacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini unutmamak önemli. Gün boyunca hava genel olarak açık ve güneşli. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Ancak sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

