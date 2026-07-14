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Manisa Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 14 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 34 dereceye çıkacak. Gece ise 21 derece civarında seyredecek. Düşük nem oranı hava koşullarını olumlu etkiliyor. İlerleyen günlerde sıcaklık 35-36 dereceye ulaşacak. Dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması ve bol su tüketmesi öneriliyor. Güneşin dik olduğu saatlerde dışarıda kalmaktan kaçınmak, sağlık açısından önem taşımaktadır.

Manisa Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Manisa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Manisa'da, 14 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 34 dereceye çıkacak. Gece ise hava 21 derece civarında seyredecek. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı düşük, bu da hava koşullarını etkiliyor.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygundur. Dışarıda vakit geçirecek olanlar dikkatli olmalıdır. Sıcaklıkların vücutta olumsuz etkiler yaratmaması için önlemler almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak kalacak. 15 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 35 dereceye ulaşacak. 16 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklığın 36 derece olması bekleniyor. Yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Sıcak hava koşullarında güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda kalmaktan kaçınmak gerekir. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak, koruma sağlamak için faydalıdır.

Manisa'da 14 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı önlemleri alarak, sağlığınızı korumanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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