Manisa Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Haziran 2026, Manisa'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 32 - 33 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklığının ise 17 - 18 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %37 - %44 arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 2 - 3 kilometre hızla esecek.

Bugünkü hava, güneşli ve sıcak bir gün olacak. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenler için bunaltıcı olabilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Haziran Salı hava sıcaklığı 34 - 35 derece arasında olacak. 17 Haziran Çarşamba ise sıcaklık 35 - 36 dereceye yükselecek. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durum.

Bu sıcak günlerde, güneş ışınlarının en dik geldiği saatlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacak. Dışarı çıkmanız gerektiğinde şapka takmalısınız. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek de önemlidir. Ayrıca, yüksek sıcaklıklarda ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlığınız için gereklidir.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Sıcak havaya uygun giyinmek önemli. Bol su içmek ve güneşten korunmak gibi önlemler alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.