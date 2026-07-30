Muğla ve Alanya'dan sonra Mersin! 80 ev tahliye edildi

Türkiye'de son günlerde art arda çıkan orman yangınlarına karşı mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bugün yaptığı bilgilendirme toplantısında dünden bu yana 115 yangına müdahale ettiklerini ve 110 yangını kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Çıkan yangınlardan en ciddi olanları ise Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangını ile Antalya'nın Alanya ilçesindeki yangın oldu.



Seydikemer

SEYDİKEMER YANGINI BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Seydikemer'de çok sayıda ev ve hastane tedbir amaçlı olarak tahliye edilmişti. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada buradaki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.

ALANYA'DA ALEVLERE KARŞI MÜCADELE

Alanya'da ise alevlerle mücadele sürüyor. Burada şiddetli rüzgarın etkisi ekiplerin işini zorlaştırıyor. Geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle 3 mahallede şimdiye kadar 45 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

MERSİN'DE ORMAN YANGINI! 80 EV TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Mersin'in Aydıncık ilçesi Karatepe mevkisindeki ormanda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ile çok sayıda arazöz sevk edildi.

YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle 80 ev önlem amaçlı tahliye edildi, 50 kişi güvenli bölgelere nakledildi. Alevlere 2 uçak, 2 helikopter, 32 arazöz ve 325 personel ile müdahale devam ederken, yangının enerjisinin büyük oranda düşürüldüğü belirtildi.