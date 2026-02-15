Manisa Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Manisa hava durumu nasıl?

15 Şubat 2026 Pazar günü Manisa'da hava durumu değişken olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Günün ilerleyen saatlerinde yağışlı koşullar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir.

16 Şubat 2026 Pazartesi günü Manisa'da hava durumu değişecek. Hava sıcaklığı 14 ile 16 derece arasında olacak. Yağışlı koşulların devam etmesi bekleniyor. 17 Şubat 2026 Salı günü ise sıcaklık 12 ile 15 derece arasında olacak. Yer yer şiddetli sağanaklar görülebilir.

18 Şubat 2026 Çarşamba günü hava sıcaklığı 9 ile 14 derece arasında değişecek. Yer yer sağanakların devam etmesi muhtemel. 19 Şubat 2026 Perşembe günü sıcaklık 15 ile 18 derece arasında olacak. Daha sıcak hava koşulları hakim olabilir.

20 Şubat 2026 Cuma günü hava sıcaklığı 18 ile 20 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli koşullar bir arada görülecek. 21 Şubat 2026 Cumartesi günü hava sıcaklığının 14 ile 16 derece arasında olması bekleniyor. Yer yer sağanaklar devam edebilir.

Bu dönemde uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmalısınız. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirmek önerilir.