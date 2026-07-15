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Manisa Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 15 Temmuz 2026 tarihli hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 35 derece civarında, gece ise 20 dereceye düşecek. Nem oranı %54 olarak ölçülürken, rüzgar saatte 2 kilometre hızla esecek. UV indeksi 9/10 seviyesinde; bu yüzden güneşten korunmak adına dikkatli olunması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artarak 37 dereceye ulaşması bekleniyor. Sağlıklı kalmak için bol su içilmelidir.

Manisa Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 15 Temmuz 2026, Manisa'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35 derece civarında olacak. Gece ise 20 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Nem oranı %54 civarında olup, rüzgar hızı saatte 2 kilometre civarında seyredecek. UV indeksi 9/10 seviyesinde. Bu, güneşe karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 36 derece civarına yükselecek. 17 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 37 derece olacaktır. Bu sıcaklıklar, Manisa'da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda olacakların dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketmek gerekir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi önerilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli kalacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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