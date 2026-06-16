Manisa Hava Durumu! 16 Haziran Salı Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Haziran 2026 Salı. Manisa'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 35 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 18 ila 20 derece arasında kalacak. Nem oranı %53 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı saatte 6 km civarında ölçülecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek bunaltıcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Çarşamba günü hava sıcaklığı 34 derece civarında olacak. Perşembe günü ise sıcaklığın 33 derece olması bekleniyor. Cuma günü sıcaklıklar biraz daha düşecek. 31 derece civarına gerileyebilir. Bu dönemde nem oranı %40 ila %50 arasında değişecek.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için bu kritik bir durumdur. Bol su tüketmek gerekir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır.

Özetle, Manisa'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli kalacak. Dışarıda vakit geçireceklerin bu koşullara uygun önlemler alması gerekiyor. Sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmek için dikkatli olunmalıdır.