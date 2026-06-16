HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 16 Haziran Salı Manisa hava durumu nasıl?

Manisa’da hava durumu bugün oldukça sıcak ve güneşli. Sıcaklık 35 derece civarında seyredecek, gece ise 18-20 derece arasında kalacak. Nem oranı %53 ölçülecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık istikrarını koruyacak; Çarşamba 34, Perşembe 33 derece bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekli. Bol sıvı tüketmek ve hafif kıyafetler giymek sağlık için önem arz ediyor.

Manisa Hava Durumu! 16 Haziran Salı Manisa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 16 Haziran 2026 Salı. Manisa'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 35 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 18 ila 20 derece arasında kalacak. Nem oranı %53 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı saatte 6 km civarında ölçülecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek bunaltıcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Çarşamba günü hava sıcaklığı 34 derece civarında olacak. Perşembe günü ise sıcaklığın 33 derece olması bekleniyor. Cuma günü sıcaklıklar biraz daha düşecek. 31 derece civarına gerileyebilir. Bu dönemde nem oranı %40 ila %50 arasında değişecek.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için bu kritik bir durumdur. Bol su tüketmek gerekir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır.

Özetle, Manisa'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli kalacak. Dışarıda vakit geçireceklerin bu koşullara uygun önlemler alması gerekiyor. Sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmek için dikkatli olunmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı varBeylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyulduDünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

Kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

Kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

Tüm araç sahipleri etkilenecek! 15 gün sonra yürürlüğe giriyor

Tüm araç sahipleri etkilenecek! 15 gün sonra yürürlüğe giriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.