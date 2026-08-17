HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak gözlemleniyor. Gündüz sıcaklıkları 32-33 derece civarında seyredecek. Geceleri sıcaklık ise 17-18 dereceye düşecek. Nem oranı %52 civarında ve rüzgar hızı 15 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Sıcak hava dalgasında dışarıda dikkatli olunması, bol su tüketilmesi ve gerekli önlemlerin alınması önemli.

Manisa Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 17 Ağustos 2026 Pazartesi, Manisa'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 32-33 derece civarında olacak. Geceleri sıcaklık 17-18 derece arasında düşecek. Nem oranı %52 civarında. Rüzgar hızı 15 km/saat civarında tahmin ediliyor.

Manisa'daki hava durumu yaz aylarının özelliklerini yansıtıyor. Ağustos ayında gündüz sıcaklıkları genellikle 36 derece civarında seyrediyor. Geceleri ise 21 derece civarında oluyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Ağustos Salı günü gündüz sıcaklıkları 33-34 derece olacak. Geceleri sıcaklık 17-18 derece arasında kalacak. 19 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 36-37 dereceye yükselebilir. Geceleri ise sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. 20 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 38-39 dereceye ulaşması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunması önemlidir. Bol su tüketin. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Güneş koruyucu ürünler uygulayın. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmaya özen gösterin. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçının.

Manisa'da önümüzdeki günler sıcak ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemli.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belediye Başkanı Çoruhlu: "Sarık işimi yapmama engel değil"Belediye Başkanı Çoruhlu: "Sarık işimi yapmama engel değil"
Bakan Çiftçi Alihan Kuriş suç örgütünün gizli haberleşme ağını açıkladı!Bakan Çiftçi Alihan Kuriş suç örgütünün gizli haberleşme ağını açıkladı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle devirdi

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle devirdi

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.