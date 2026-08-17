Manisa Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Ağustos 2026 Pazartesi, Manisa'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 32-33 derece civarında olacak. Geceleri sıcaklık 17-18 derece arasında düşecek. Nem oranı %52 civarında. Rüzgar hızı 15 km/saat civarında tahmin ediliyor.

Manisa'daki hava durumu yaz aylarının özelliklerini yansıtıyor. Ağustos ayında gündüz sıcaklıkları genellikle 36 derece civarında seyrediyor. Geceleri ise 21 derece civarında oluyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Ağustos Salı günü gündüz sıcaklıkları 33-34 derece olacak. Geceleri sıcaklık 17-18 derece arasında kalacak. 19 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 36-37 dereceye yükselebilir. Geceleri ise sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. 20 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 38-39 dereceye ulaşması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunması önemlidir. Bol su tüketin. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Güneş koruyucu ürünler uygulayın. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmaya özen gösterin. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçının.

Manisa'da önümüzdeki günler sıcak ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemli.