Manisa Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 17 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar gündüz 9 - 10 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 3 - 4 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 0 - 1 derece, gece -1 - 0 derece aralığında kalacak. Nem oranı %29 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı 5 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:19, gün batımı saati ise 17:45 olarak kaydedilecek.

Bugünkü hava durumu özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk koşullar sunmakta. Nemli hava dışarı çıkarken kalın, su geçirmez giysiler tercih etmeyi gerektiriyor. Bu, vücut sıcaklığını korumaya yardımcı olabilir. Nem oranının yüksek olması, solunum yolu rahatsızlıklarına karşı dikkatli olmayı gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu değişecek. 18 Aralık Perşembe günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 14 - 15 derece civarında olacak. 19 Aralık Cuma günü hava çok bulutlu, sıcaklık 13 - 14 derece olacak. 20 Aralık Cumartesi günü bulutlar artacak. Sıcaklık 12 - 13 derece aralığında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemli. Planlarınızı hava durumuna göre yapmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Uygun kıyafetler seçmek, gerektiğinde ek katlar kullanmak sağlığınızı koruyacaktır.