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Manisa Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 17 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Sıcaklık 34 - 35 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 18 - 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. Güneş yanında rüzgar hafif esecek. Güneşli günlerde dışarı çıkarken koruyucu giysiler giymek, bol su içmek ve güneş kremini kullanmak sağlığınız için önem taşıyor.

Manisa Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 17 Haziran 2026 Çarşamba, Manisa'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 34 - 35 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 18 - 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif bir şekilde esecek. Kuzeydoğu yönünden esmesi öngörülüyor. Rüzgarın hızı yaklaşık 12 km olacak. Nem oranı ise %41 civarında kalacak.

Manisa'daki hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Sıcaklıklar ve güneşli hava bazı önlemleri gerektiriyor. Bu nedenle dikkatli olmakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. 18 Haziran Perşembe günü sıcaklık 33 - 34 derece olacak. 19 Haziran Cuma günü ise sıcaklık 30 - 31 derece civarında seyredecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Rüzgarın hafif esmesi öngörülüyor.

Sıcak hava koşullarında bazı önlemler almak önemlidir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek gerekir. Ayrıca bol su içmek de faydalıdır. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bu saatler 10:00 - 16:00 arasındadır. Açık hava etkinliklerinde güneş kremi kullanmak cilt sağlığını korur. Şapka takmak da ek bir koruma sağlar.

Manisa'da 17 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Benzer hava koşulları önümüzdeki günlerde devam edecek. Güneşe karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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