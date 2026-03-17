Manisa Hava Durumu! 17 Mart Salı Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Mart 2026 Salı günü, Manisa'da hava koşulları ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 17 derece civarında. Gece ise sıcaklık 5 - 6 derece arasında seyredecek. Hava genellikle açık ve güneşli. Bu durum açık hava etkinlikleri için idealdir.

18 Mart Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 19 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 8 - 9 derece arasında değişecek. Hava bulutlu ve güneşli karışımı olacak. 19 Mart Perşembe günü sıcaklık 14 - 15 derece arasında değişecek. Hava yine çok bulutlu olacak. 20 Mart Cuma günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 12 - 13 derece, geceyse 7 - 8 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve açık kalacak. Gündüzleri açık hava etkinlikleri için uygun olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Bu saatlerde uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı da dikkate alınmalı. Alerjik reaksiyonlara karşı hazırlıklı olmakta yarar var.

Özellikle 20 Mart Cuma günü yağış ihtimali var. Bu tarihte dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde hava koşulları açık ve güneşli olacağı için, koruyucu kıyafetler ve güneş koruyucu ürünler kullanmanız önerilir.

Manisa'da hava koşulları önümüzdeki günlerde ılıman ve açık olacak. Gündüz açık hava etkinlikleri için uygun, ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamalısınız. Buna uygun hazırlık yapmakta fayda var.