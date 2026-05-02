Batman'dan iyi haber: Kaybolan 2,5 yaşındaki Melike bulundu

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Bağlıca köyünde çoban babasının peşinden giderken kaybolan 2,5 yaşındaki Melike E., 17 saat sonra bitkin halde bulundu.

Kayıp Melike'den sevindiren haber geldi. Batman'da Gercüş ilçesi Bağlıca köyünde dün 15.00 sıralarında, çobanlık yapan babasının peşinden giden Melike E'nin kaybolduğu fark edildi.

GECE BOYUNCA ARANDI

Ailenin kendi imkanlarıyla yaptığı aramada sonuç alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, sağlık, UMKE ve Batman Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağanak ve fırtınaya rağmen ekipler, gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü.

MELİKE'NİN DURUMU İYİ

Arama çalışmaları, 17 saat sonra sabah 08.00 sıralarında sonuç verdi.

Melike, köye yaklaşık 6 kilometre mesafede bitkin halde bulundu. Hipotermi riskine karşı termal battaniyeye sarılan Melike, jandarma ekiplerince sağlık ekiplerine teslim edildi.

Köyde yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Melike'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

