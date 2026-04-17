Manisa Hava Durumu! 17 Nisan Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 17 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağışlı gözlemleniyor. Sabah sıcaklığı 14 derece, hissedilen sıcaklık ise 12 derece olarak kaydedildi. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 dereceye kadar yükselecek. Akşamları sıcaklık 18 dereceye düşecek, gece ise 13 dereceye inecek. Nem oranı sabah %71, akşam %64 olurken, gece %81'e yükselebilir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişimler dikkatle takip edilmelidir.

Simay Özmen

Bugün, 17 Nisan 2026 Cuma, Manisa'da hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağışlıdır. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 14 derece olarak ölçülmektedir. Hissedilen sıcaklık ise 12 derecedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 dereceye kadar yükselmektedir. Akşam saatlerinde hafif yağış beklenmektedir. Sıcaklık, akşam saatlerinde 18 derece civarına düşecektir. Gece saatlerinde sıcaklık 13 dereceye kadar azalacaktır. Bu saatlerde yağmurlu bir hava hâkim olacaktır.

Rüzgar doğu yönünden esmektedir. Sabah saatlerinde rüzgar hızı 14 km/saat. Gündüz saatlerinde rüzgarın hızı 15 km/saat olarak ölçülmektedir. Akşam saatlerinde rüzgar aynı hızla devam edecektir. Gece saatlerinde rüzgar hızı 12 km/saat olacaktır. Nem oranı sabah saatlerinde %71, gündüz saatlerinde %56 olarak kaydedilmektedir. Akşam saatlerinde nem oranı %64'e yükselebilir. Gece saatlerinde nem oranı ise %81 olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Manisa'da değişkenlik gösterecektir. Cumartesi, 18 Nisan 2026, sabah saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Sıcaklık 11 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 dereceye kadar yükselecektir. Hava kapalı bir görünüm alacaktır. Pazar, 19 Nisan 2026, hava daha da açılacaktır. Sıcaklık bu gün 15 derece civarında kalacaktır. Pazartesi, 20 Nisan 2026, hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklık 16 dereceye kadar yükselecektir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Özellikle sabah ve akşam havalarda yağışa karşı şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerekmektedir. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır.

Manisa'da hava durumu değişkenlik gösterdiğinden, güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Buna göre planlama yapmak en iyi yöntemdir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
