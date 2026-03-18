Manisa Hava Durumu! 18 Mart Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 18 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu değişken bulutlulukla birlikte 19 - 22 derece arasında olacak. Gün boyunca hava açık ve güneşli kalacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

19 Mart Perşembe günü, hava 13 - 15 derece civarında daha serin olacak. 20 Mart Cuma günü ise zaman zaman yağmurlu ve çisenti şeklinde yağışlar bekleniyor. Bu günlerde sıcaklıklar 11 - 13 derece arasında değişecek. 21 Mart Cumartesi günü de bir-iki kısa süreli sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar 12 - 14 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. 20 ve 21 Mart tarihlerindeki yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez ceket almak faydalı olacaktır. Ayrıca sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde ek bir giysi almak, gün boyunca rahat etmenizi sağlar.

Manisa'da Mart ayı, genellikle 16 - 19 derece arasında değişen sıcaklıklarla işlenir. Bu ay, orta derecede serin ve esintili bir hava sunar. Hava koşullarına uygun giyinmek, gününüzü daha konforlu geçirmenize yardımcı olacaktır.