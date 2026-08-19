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Manisa Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 19 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 36°C’ye ulaşacakken, gece 18°C seviyelerine düşmesi bekleniyor. Düşük nem oranı ve 7 km/s rüzgar ile yüksek UV indeksi, güneşe karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları öngörülüyor, bu nedenle koruyucu giysi ve güneş kremi kullanımı önem taşıyor.

Manisa Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Manisa'da 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu, sıcak ve güneşli olarak ön görülüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 18°C seviyelerine düşecek. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hızı 7 km/s civarında olacak. UV indeksi 9/10 seviyesinde bulunacak. Bu, güneşe karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Bugün Manisa'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde. Gündüz sıcaklıklar 36°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 18°C seviyelerinde kalacak. Nem oranı düşük, rüzgar hızı 7 km/s civarına ulaşacak. UV indeksi yüksek. Güneşe karşı dikkatli olunması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 37°C civarında olacak. 21 Ağustos Cuma günü sıcaklık 38°C'ye yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 19°C ve 20°C seviyelerinde kalacak. Nem oranı düşük kalmaya devam edecek. Rüzgar hızı yine 7 km/s civarında olacak. UV indeksi yüksek seviyelerde bulunacak. Güneşe karşı korunmak önemlidir.

Bu sıcak hava koşullarında, koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su içilmeli ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınılmalıdır. Açık hava etkinlikleri serin saatlere planlanmalıdır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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