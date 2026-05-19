Manisa Hava Durumu! 19 Mayıs Salı Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 19 Mayıs 2026 Salı günü hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık 25 ile 27 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 14 ile 15 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 8 km hızla esecek. Nem oranı ise %43 ile %78 arasında değişecek.

20 Mayıs Çarşamba günü hava durumunda bazı değişiklikler olacak. Hava parçalı bulutlu olacak. Yer yer hafif yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 21 ile 23 derece arasında değişecek. 21 Mayıs Perşembe günü ise hava yine parçalı bulutlu. Hafif yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 21 ile 23 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almakta yarar var. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar sebebiyle kat kat giyinmek de iyi bir yöntemdir. Gerekirse katları çıkarıp giymek, vücut ısınızı dengede tutar.

Manisa'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmelisiniz. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.