Manisa Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Aralık 2025 Cumartesi, Manisa'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 9 - 11 derece civarında olacaktır. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 6 - 8 derece arasında olacak. Nem oranı %76 ile %96 arasında değişecek. Rüzgar hızı 5 - 7 km/saat olması bekleniyor. Gün doğumu saati 08:23'tür. Gün batımı ise 17:49'da gerçekleşecektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Manisa'da benzer şekilde devam edecek. 21 Aralık Pazar günü sıcaklıklar 6 - 14 derece arasında olacak. Hava genellikle bulutlu kalacaktır. 22 Aralık Pazartesi günü sıcaklıklar 4 - 12 derece arasında seyredecek. Hava daha fazla bulutlanacaktır. 23 Aralık Salı günü sıcaklıklar 4 - 10 derece arasında olacak. Hava bulutlu olmaya devam edecektir.

Bu soğuk ve bulutlu hava koşullarında sıcaklıklar sabah ve akşam saatlerinde daha da düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek de faydalıdır. Baş, boyun, eller gibi bölgeleri korumak gerekir. Nem oranının yüksek olması, havayı daha soğuk hissettirebilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için bu durum önemlidir. Mümkünse kapalı alanlarda vakit geçirmek iyi bir seçenektir.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Uygun giyinmek ve hava koşullarına uygun önlemler almak, sağlığınızı korumak açısından gereklidir.