Manisa Hava Durumu! 21 Ekim Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 21 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hava durumu 19 ile 22 derece arasında değişen sıcaklıklar ile belirleniyor. Bu değerler, Manisa'nın mevsim normlarına uygun bir atmosfer sunduğunu gösteriyor. Güneş bu günde bolca kendini gösteriyor. Hafif rüzgarlar hava kalitesini olumlu yönde etkiliyor. Sabah saatlerinde serin hava mevcut. Dışarı çıkanların kat kat giyinmesi akıllıca olur.

Öğle saatlerinde sıcaklık biraz daha artacak. Günün en yüksek sıcaklığına ulaşması bekleniyor. Manisa'nın bu dönemindeki dış mekan aktiviteleri için hava koşulları oldukça elverişli. Ancak, gün sonunda bazı yerlere görünen hafif yağışlar yaşanabilir. Dışarıda olanların şemsiyelerini almaları önemli. Bulutların belirli anlarda görünmesi olası.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak istikrarlı bir seyir izleyecek. Hava sıcaklıkları 18 ile 24 derece arasında dalgalanabilir. Bu süre zarfında dengeli ve hafif yağışlı günler yaşanacak. Manisa'nın ağaçları ve bitki örtüsü bu yağışlardan olumlu etkilenecek. Tarım alanında da bu durum memnuniyet yaratacak. Açık havada vakit geçireceklerin ani hava değişimlerine hazırlıklı olmaları önemli.

Dışarıda daha fazla zaman geçirmek isteyenlerin giyimde kat kat olmaları önerilir. Yanlarında hafif bir yağmurluk bulundurmaları yararlı olacaktır. Aniden bastırabilecek yağışlara karşı su geçirmez ayakkabı ve kalın giysiler tercih etmek akıllıca olur. Manisa'da doğal güzellikler eşliğinde zaman geçirmek için hazırlıklı olmak hayatı kolaylaştırır. Önümüzdeki günlerde hava durumu hakkında daha fazla bilgi almak için anlık takipte kalmak faydalı olabilir. Manisa'nın iklimi her daim sürprizlerle doludur.