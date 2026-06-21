HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 21 Haziran 2026 Pazar günü hava sıcaklığı 33-34 derece arasında olacak. Güneşli bir gün yaşanacak ve hava koşulları önümüzdeki günlerde de benzer şekilde devam edecek. 22 Haziran'da sıcaklık yine 33-34 derece, 23 Haziran'da ise 32-33 derece olarak öngörülüyor. Sıcak havalarda dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi ve bazı önlemler alması gerekiyor. Güneşli günler, yaz ikliminin etkilerini sürdürecek.

Manisa Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Manisa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

21 Haziran 2026 Pazar günü Manisa'da hava durumu oldukça sıcak olacak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz sıcaklık 33 - 34 derece arasında olacak. Gece ise 17 - 18 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Manisa'nın yaz iklimine uygun. Sıcak ve güneşli bir gün yaşanacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer olacak. 22 Haziran Pazartesi günü 33 - 34 derece sıcaklık öngörülüyor. 23 Haziran Salı günü ise sıcaklığın 32 - 33 derece olması bekleniyor. Bu durum, sıcak ve güneşli hava koşullarının hakim olacağını gösteriyor.

Sıcak hava koşullarında, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde önlem almak gerekir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su içmek, hafif kıyafetler giymek de önem taşır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu 10:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıda kalmaktan kaçınmak önerilir.

Manisa'da yaz aylarında genellikle sıcak ve güneşli hava koşulları görülür. Önümüzdeki günlerde de bu hava durumunun devam etmesi beklenmektedir. Sıcak havalarda sağlığınızı korumak için yukarıdaki önerilere dikkat etmelisiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD, İsrail'de nabız yoklamaya başladı! ABD, İsrail'de nabız yoklamaya başladı!
Bursa'da sipariş kavgası! İşverenlerle motokuryeler birbirine girdiBursa'da sipariş kavgası! İşverenlerle motokuryeler birbirine girdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

Fethiye'deki komşu dehşeti kamerada

Fethiye'deki komşu dehşeti kamerada

(Özet) Dramatik son! Almanya, Fildişi Sahili'ni son dakikalarda yıktı

(Özet) Dramatik son! Almanya, Fildişi Sahili'ni son dakikalarda yıktı

Tatile çıktı! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

Tatile çıktı! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

Borç yapılandırmasında son şans! 31 Ağustos'a kadar süre uzatıldı

Borç yapılandırmasında son şans! 31 Ağustos'a kadar süre uzatıldı

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.