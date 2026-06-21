Manisa Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Manisa hava durumu nasıl?

21 Haziran 2026 Pazar günü Manisa'da hava durumu oldukça sıcak olacak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz sıcaklık 33 - 34 derece arasında olacak. Gece ise 17 - 18 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Manisa'nın yaz iklimine uygun. Sıcak ve güneşli bir gün yaşanacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer olacak. 22 Haziran Pazartesi günü 33 - 34 derece sıcaklık öngörülüyor. 23 Haziran Salı günü ise sıcaklığın 32 - 33 derece olması bekleniyor. Bu durum, sıcak ve güneşli hava koşullarının hakim olacağını gösteriyor.

Sıcak hava koşullarında, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde önlem almak gerekir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su içmek, hafif kıyafetler giymek de önem taşır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu 10:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıda kalmaktan kaçınmak önerilir.

Manisa'da yaz aylarında genellikle sıcak ve güneşli hava koşulları görülür. Önümüzdeki günlerde de bu hava durumunun devam etmesi beklenmektedir. Sıcak havalarda sağlığınızı korumak için yukarıdaki önerilere dikkat etmelisiniz.