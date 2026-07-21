Manisa Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Manisa hava durumu nasıl?

21 Temmuz 2026 Salı, Manisa'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 38 ile 40 derece arasında seyredecek. Geceleri ise 22 ile 24 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %15 ile %46 arasında değişecek. Rüzgar hızı 5 ile 7 km/s civarında olacak. Manisa'daki hava durumu bugünkü koşullarla oldukça sıcak olacak.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak kalacak. Çarşamba, 22 Temmuz 2026'da sıcaklıklar 40 ile 43 derece arasında olacak. Perşembe, 23 Temmuz 2026'da ise sıcaklıklar 33 ile 34 dereceye inecek. Cuma, 24 Temmuz 2026'da sıcaklık 32 ile 33 derece arasında olacak. Bu süreçte nem oranı %12 ile %75 arasında değişecek. Rüzgar hızı 4 ile 15 km/s olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler tedbir almalıdır. Bol su tüketilmesi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalıdır. Mümkünse öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların etkilenme riski yüksektir. Bu grupların serin ortamlarda kalması gerekir. Yeterli sıvı alımına özen gösterilmelidir.

Manisa'da 21 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak önemlidir. Sağlığınızı korumak için dikkatli olmalısınız.