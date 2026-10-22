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Manisa Hava Durumu! 22 Ekim Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Manisa, 22 Ekim 2026'da değişken bir hava durumuyla karşılanıyor. Sabah sıcaklığı 19-20 derece arasında değişirken, gün içinde 22 dereceye kadar yükselebilir. Hava genel olarak açık ve güneşli olsa da, ani yağışlar bekleniyor. Dışarıda olanların bu duruma hazırlıklı olması önemli. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 18-23 derece civarında seyredecek ve hafif serin havalar için uygun kıyafet tercihleri öneriliyor.

Manisa Hava Durumu! 22 Ekim Perşembe Manisa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Manisa’nın 22 Ekim 2026 tarihli hava durumu, sonbaharın serin rüzgarlarını hissettirecek bir gün olarak görünüyor. Bugün hava durumu değişken. Sabah saatlerinde sıcaklık 19 - 20 derece civarında. Hava açık ve güneşli. Gün ilerledikçe sıcaklıkların 22 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Gün içinde hafif bulutlar ortaya çıkabilir. Ancak genel olarak açık bir gökyüzü hakim olacak. Bugünkü hava, keyifli bir gün geçirme fırsatı sunuyor.

Dışarıda vakit geçirecek olanlar için hava ideal. Ancak günün ilerleyen saatlerinde aniden yağış olabilir. İç mekânlarda vakit geçirenler daha az etkilenir. Dışarıda olanlar, hava koşullarındaki ani değişikliklere dikkat etmeli. Manisa’nın hava durumu, hava durumu raporlarının önemini bir kez daha gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde Manisa’nın hava durumu tahminleri şöyle. Sıcaklıklar 18 - 23 derece arasında seyredecek. Hava az bulutlu ve yer yer açık olacak. Ancak bu hafta sonu havanın hafif serinleşeceği öngörülüyor. Bu durum, kıyafet tercihlerini etkileyebilir. Sonbahar aylarının geldiği şu günlerde, kat kat giyinmek akıllıca olabilir. Bazı hanelerde ısıtma sistemleri de devreye girebilir.

Dışarıda dikkat edilmesi gereken noktalar mevcut. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde bir kat giysi almak önemli. Ayrıca hava koşullarındaki ani değişiklikler için yanınıza yağış önleyici almanız faydalı. Manisa’nın atmosferi, doğanın güzelliklerini keşfetmek için harika bir fırsat sunuyor. Bu yılın sonbaharına hoş geldiniz!

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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