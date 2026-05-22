Manisa Hava Durumu! 22 Mayıs Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 22 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25 derece olacak. Hafif yağmur bekleniyor. Gece ise sıcaklık 15 dereceye düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 5 km/saat olacak. Gün boyunca hafif yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 23 Mayıs Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 24 derece olacak. Bu günde hafif yağmur görülebilir. 24 Mayıs Pazar günü sıcaklık yine 24 derece olacak. Hafif yağmur bekleniyor. 25 Mayıs Pazartesi günü hava daha açık olacak. Sıcaklık 25 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Özellikle yağışlı günlerde su baskınlarına dikkat edilmelidir. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmelisiniz. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu yüzden bol su içmeniz önemlidir. Rüzgarın hızının artabileceğini unutmayın. Açık alanlarda dikkatli olunmalı ve önlemler alınmalıdır.

