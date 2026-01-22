Manisa Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Ocak 2026 Perşembe günü, Manisa'da hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 8 derece civarında. Hafif yağışlar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 10 dereceye kadar yükselecek. Ancak hava bulutlu ve yağmurlu kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 9 dereceye düşecek. Hafif yağmurlar sürmeye devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 7 dereceye kadar inerek parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Manisa'da bugün hava durumu genel olarak yağmurlu ve serin olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 23 Ocak Cuma günü, hava sıcaklıkları 10 ile 13 derece arasında olacak. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. 24 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar 15 ile 17 derece arasında seyredecek. Hava hem bulutlu hem de güneşli olacak. 25 Ocak Pazar günü sıcaklıklar 17 ile 18 derece arasında olacak. Hafif yağmurlar bekleniyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kalın kıyafetler giymeniz önerilir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Hava koşullarına bağlı olarak iç ve dış mekan aktiviteleri planlayabilirsiniz. Yağış olasılığını dikkate alarak alternatif planlar hazırlamak önemlidir.