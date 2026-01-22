HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 22 Ocak 2026 günü hava durumu yağmurlu ve serin geçecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 8 derece iken, gündüz 10 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek ve hafif yağmurlar devam edecek. Gece ise sıcaklık 7 dereceye inerek parçalı bulutlu bir hava ortaya çıkacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Kalın kıyafetler ve su geçirmeyen ayakkabılar önerilmektedir.

Manisa Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Manisa hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 22 Ocak 2026 Perşembe günü, Manisa'da hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 8 derece civarında. Hafif yağışlar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 10 dereceye kadar yükselecek. Ancak hava bulutlu ve yağmurlu kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 9 dereceye düşecek. Hafif yağmurlar sürmeye devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 7 dereceye kadar inerek parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Manisa'da bugün hava durumu genel olarak yağmurlu ve serin olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 23 Ocak Cuma günü, hava sıcaklıkları 10 ile 13 derece arasında olacak. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. 24 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar 15 ile 17 derece arasında seyredecek. Hava hem bulutlu hem de güneşli olacak. 25 Ocak Pazar günü sıcaklıklar 17 ile 18 derece arasında olacak. Hafif yağmurlar bekleniyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kalın kıyafetler giymeniz önerilir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Hava koşullarına bağlı olarak iç ve dış mekan aktiviteleri planlayabilirsiniz. Yağış olasılığını dikkate alarak alternatif planlar hazırlamak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: 'Bu kağıdı gönderen ahlaksızdır'AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: 'Bu kağıdı gönderen ahlaksızdır'
Kastamonu’da üç katlı tarihi konak yangında küle döndüKastamonu’da üç katlı tarihi konak yangında küle döndü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.