Manisa Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 22 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu yağışlı olacak. Serin koşullar etkili olacak. Gün boyunca aralıklarla yağmur sürecek. Sıcaklık 12 dereceyi aşmayacak. Sabah saatlerinde nem oranı yüksek olacak. Hissedilen sıcaklık düşük hissedilecek. Rüzgar zaman zaman etkisini artıracak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 23 Şubat Pazartesi günü kısmen güneşli bir gün olacak. 24 Şubat Salı günü yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı görülecek. 25 Şubat Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar 23 Şubat'ta 12 derece civarında olacak. 24 Şubat'ta 15 derece civarında bekleniyor. 25 Şubat'ta sıcaklık 11 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde uygun giyinmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye bulundurmak fayda sağlar. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Hava koşullarına göre plan yapmak gerekiyor. Güncel hava durumu raporlarını takip etmekte de yarar var. Gerekli önlemleri almak, güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacak.