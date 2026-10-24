HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 24 Ekim Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'daki 24 Ekim hava durumu, ılıman sıcaklıklarla dikkat çekti. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında dalgalanırken, hafif bulutlu gökyüzü güneşli anlar sundu. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkların 21 ile 23 derece arasında seyrettiği tahmin ediliyor. Hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak, dışarıda vakit geçirecekler için faydalı olacak. Piknik planlarınızı hava durumuna göre esnek yapmanız önem taşıyor.

Manisa Hava Durumu! 24 Ekim Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Manisa hava durumu, 24 Ekim Cumartesi 2026'da oldukça ılımandı. Şehirdeki hava sistemleri, sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında değişmesini sağladı. Gökyüzü, hafif bulutlarla kaplıydı. Bu durum, güneşli anların yanı sıra, hafif rüzgârlarla serin bir atmosfer oluşturdu. Bugün Manisa'da, geçirdiğiniz saatlerin keyifli olacağını söyleyebilirim. Özellikle akşam saatlerine yaklaşırken, sıcaklıkların düşmesi açık havada zaman geçirmeyi keyifli hale getiriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu raporlarına göre, Manisa’nın ılıman bir dönem geçireceği öngörülüyor. Gelecek hafta sıcaklıkların 21 ile 23 derece arasında dalgalanması bekleniyor. Bu durum bahar havasını andıran bir iklim oluşturacak. Ancak, arada gelecek olan hafif yağışlar, hava koşullarını zaman zaman değiştirebilir. Ayrıca, dışarıda zaman geçirecek olanlar için bu değişiklikler planları etkileyebilir.

Dışarıda vakit geçirecekler, hava koşullarına dikkat etmelidir. Ilımlı bir hava olsa da, beklenmedik ıslaklıklar ve rüzgâr değişimleri yanıltıcı olabilir. Açık havada zaman geçirenler için, bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Üstlerindeki kıyafetleri hava durumuna göre seçmeleri iyi bir seçenek. Piknik planlarınız varsa, hava durumu tahminlerini kontrol ederek esnek program yapmalısınız.

Genel olarak, Manisa'daki hava durumu tatmin edici. Önümüzdeki günlerde de benzer bir atmosfer bekleniyor. Ancak, hava durumunda meydana gelebilecek değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Bu sayede hem keyfi kaybetmemiş oluruz hem de doğayla uyum içinde vakit geçirebiliriz.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu tutuklandıMilas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu tutuklandı
Kurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına büyük onurKurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına büyük onur

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Tom Barrack ve Trump'tan İran açıklaması! "Bu hafta sonu vurabiliriz"

Tom Barrack ve Trump'tan İran açıklaması! "Bu hafta sonu vurabiliriz"

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Hakkı Bulut şarkı söylediği sırada rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı

Hakkı Bulut şarkı söylediği sırada rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

İddialar gündem olmuştu! Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'fon' açıklaması

İddialar gündem olmuştu! Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'fon' açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.