Manisa Hava Durumu! 24 Eylül Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

24 Eylül 2026 tarihinde Manisa'da hava durumu dikkat çekici. Sıcaklık gün boyunca 20 derece civarında ölçülüyor. Sabah saatlerinde hafif serinlik hissediliyor. Öğleye doğru sıcaklık 22 dereceye ulaşabilir. Akşam saatlerinde sıcaklık yeniden düşüyor. Yaklaşık 19 derece civarında ölçülecek. Bugünün havası genel olarak güneşli. Güzel bir gün bizi bekliyor. Hafif rüzgar, dışarıda vakit geçirenler için ferahlatıcı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu karmaşık bir hâl alacak. Sıcaklık 21 ile 23 derece arasında değişecek. Bir iki gün sonra yerel hava koşulları değişecek. Manisa’nın genelinde daha serin bir hava akımı etkili olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18-20 derece arasında kalabilir. Haftanın ilerleyen günlerinde hafif yağışlı havalar gözlemlenebilir. Dışarıda fazla vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekebilir.

Manisa'da hava durumu değişimlerini takip etmek önemli. Havanın ani değişebileceğini unutmamakta fayda var. Mevsim geçişleri, sabah ve akşam saatlerinde serinlik yaratabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Uygun kıyafet seçimi yapmak gereklidir. Koşu ve yürüyüş gibi dış mekan aktivitelerinde hazırlıklı olmak akıllıca. Bu dönemde bitki bakımında da nemli havalar etkili olabilir. Sulama ihtiyacını göz önünde bulundurmakta fayda vardır.

Sonuç olarak, Manisa'da bugünkü hava durumu güneşli ve keyifli. Önümüzdeki günlerde dikkatli olmak gerekecek. Gerekli önlemleri almak sağlığınızı korur. Dış ortamlardaki aktivitelere konforlu bir şekilde katılmak önemlidir.