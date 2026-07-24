Manisa Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Manisa hava durumu nasıl?

24 Temmuz 2026 Cuma günü Manisa'da hava durumu sıcak olacak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 32 - 34 derece arası olacak. Gece ise 20 - 22 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Nem oranı %66 civarında gözlemlenecek. Rüzgar hızı 8 km/saat tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkat etmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da sıcak geçecek. 25 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 27 - 29 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. 26 Temmuz Pazar günü sıcaklık 32 - 34 derece arası olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 37 - 39 dereceye yükselebilir. Bu yüksek sıcaklıklar öğle saatlerinde dikkat gerektiriyor.

Sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda kalmaktan kaçının. Bol miktarda su içmek de önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi koruyun. Yüksek sıcaklık günlerinde özellikle yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalıdır.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların gerekli önlemleri alması önemlidir.