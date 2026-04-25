Manisa Hava Durumu! 25 Nisan Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

25 Nisan 2026 Cumartesi günü Manisa'da hava durumu keyifli. Gün boyunca sıcaklık 20 ile 23 derece arasında değişecek. Hava genellikle güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında. Akşam saatlerinde ise bu değer 18 dereceye yükselecek. Rüzgar sabah saatlerinde 9 km/saat hızında. Öğle saatlerinde rüzgarın hızı 12 km/saat olacak. Akşam saatlerinde 11 km/saat, gece saatlerinde ise 7 km/saat civarında seyredecek. Nem oranı sabah %70. Öğle saatlerinde %45 olacak. Akşam saatlerinde %52’ye yükselecek. Gece saatlerinde ise nem oranı %74 civarına ulaşacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yine güzel geçecek. 26 Nisan Pazar günü sıcaklık 13 ile 25 derece arasında olacak. Hava bu günde genellikle güneşli. 27 Nisan Pazartesi günü sıcaklık 13 ile 22 derece arasında değişecek. Bu gün de hava güneşli olacak. 28 Nisan Salı günü ise sıcaklık 8 ile 22 derece arasında değişecek. Hava az bulutlu görünmektedir.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde havanın serin olabileceğini unutmayın. Yanınıza bir ceket almanızda fayda var. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Bol su içmek de önemlidir. Rüzgarın düşük olacağı göz önünde bulundurulursa, açık hava etkinliklerinde rahatsızlık yaşamazsınız.

Sonuç olarak, Manisa'da 25 Nisan Cumartesi hava durumu güzel olacak. Önümüzdeki günlerde bu hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz.