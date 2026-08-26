Manisa Hava Durumu! 26 Ağustos Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

26 Ağustos 2026 Çarşamba günü Manisa'da hava durumu önemli bir konu. Manisa'da güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının 20 derece civarında olması mümkündür. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için bu ideal bir ortam sunuyor. Sabah saatlerinde hava serin, öğle saatlerinde hafif bir ısınma olabilir. Gün boyunca hissedilecek sıcaklık 19 ile 22 derece arasında dalgalanması bekleniyor.

Manisa'nın yaz ayları genellikle sıcak geçiyor. Bu durum güneşli günlerde daha belirgin hale geliyor. Dışarıda vakit geçirmek keyifli olabilir. Piknik gibi sosyal etkinlikler düzenlemek için uygun bir gün. Güneşin etkisini artırdığı saatlerde dikkatli olunması önemlidir. Uzun süre güneş altında kalan bireyler, ciltlerine zarar verebileceğini unutmamalı. Şapka takmak, güneş kremi sürmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Manisa'da hava durumu değişmeyecek gibi görünüyor. Hava sıcaklıkları 21 ile 25 derece arasında seyredecek. Dışarıda yapılacak etkinlikler için uygun bir atmosfer sağlıyor. Ancak cumartesi günü hava koşullarında değişim olabilir. Yer yer hafif yağışlar bekleniyor. Plan yaparken hava tahminini göz önünde bulundurmalısınız. Giyinme tercihlerinizi buna göre ayarlamanızda fayda var.

Manisa'da bugünkü hava durumu yılın bu dönemi için ideal. Hava güneşli geçecek ve sıcaklık 20 derece civarında olacak. Dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Ancak sıklıkla değişebilen hava koşullarını unutmamalısınız. Yakındaki günlerin hava durumunu kontrol ederek hazırlığınızı yapın. Hava durumuna göre esnek planlar yapmak sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.