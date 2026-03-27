Manisa Hava Durumu! 27 Mart Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da, 27 Mart 2026 Cuma günü, hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz sıcaklık 15 derece civarında olacak. Gün ilerledikçe yer yer sağanaklar görülebilir. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişkenlik gösterecek. 28 Mart Cumartesi günü, şiddetli sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklık gündüz 15 derece, gece ise 6 derece civarında kalacak. 29 Mart Pazar günü, kısa süreli sağanaklar görülebilir. Sıcaklık yine gündüz 15 derece, gece 6 derece olacak.

30 Mart Pazartesi günü, hava daha sakinleşecek. Azalan bulutlarla gündüz sıcaklık 16 derece olacak. Gece sıcaklığı 6 derece civarında kalacak. Bu dönemde, yağışlı günlerde uygun kıyafet giymek önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almak gereklidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisinin azalacağı alanlarda vakit geçirmek tavsiye edilir.