Manisa Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

29 Aralık Pazartesi 2025 Manisa'da hava durumu oldukça güneşli. Hava ılımandır. Gündüz sıcaklıklar 7 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 dereceye düşecek. Gün boyunca rahat bir hava hakim olacak. Akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 30 Aralık Salı günü sıcaklık 13 derece civarına yükselecek. Daha sıcak bir hava bekleniyor. 31 Aralık Çarşamba günü yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar 8 derece civarında olacak. Özellikle bu gün dışarı çıkarken şemsiye almanız önemlidir.

