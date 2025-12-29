HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 29 Aralık Pazartesi günü hava durumu ılımandır. Güneşli bir gün beklenmektedir. Gündüz sıcaklık 7 derece, akşamsa 0 derece olacak. Önümüzdeki günlerde ise hava değişimi dikkat çekiyor. 30 Aralık Salı sıcaklık 13 dereceye yükselecek. 31 Aralık Çarşamba ise yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Bu nedenle dışarı çıkarken şemsiye almanız önem taşımaktadır. Akşam serinliğine hazırlıklı olmalısınız.

Manisa Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

29 Aralık Pazartesi 2025 Manisa'da hava durumu oldukça güneşli. Hava ılımandır. Gündüz sıcaklıklar 7 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 dereceye düşecek. Gün boyunca rahat bir hava hakim olacak. Akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 30 Aralık Salı günü sıcaklık 13 derece civarına yükselecek. Daha sıcak bir hava bekleniyor. 31 Aralık Çarşamba günü yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar 8 derece civarında olacak. Özellikle bu gün dışarı çıkarken şemsiye almanız önemlidir.

Manisa'da genellikle hava ılımandır. Güneşli günler beklenir. Akşam saatlerinde sıcaklık hızla düşebilir. Bu yüzden gün boyunca rahat bir hava olsa da akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmalısınız. Çarşamba günü için sağanaklar bekleniyor. Yanınıza bir şemsiye almanızda fayda var.

Manisa'da 29 Aralık Pazartesi günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Önümüzdeki günlerde hava değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DAEŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Yaralılar varDAEŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Yaralılar var
Kosova'daki erken genel seçimde zaferini ilan ettiKosova'daki erken genel seçimde zaferini ilan etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.