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Manisa Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 29 Haziran 2026 tarihinde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı 37 - 38 derece arasında seyredecek. Nem oranı %20 - %25 civarında kalacak. Rüzgarın hızı 4 - 5 km/saat olacak. Sıcak hava, çocuklar ve yaşlılar için sağlık riski oluşturuyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların, güneş ışınlarının yoğun saatlerinde dışarıda kalmamaya özen göstermesi önemli. Bol su içilmesi de tavsiye ediliyor.

Manisa Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Hava durumu analizi için Metni düzenledim. İşte gözden geçirilmiş hali:

Bugün, 29 Haziran Pazartesi 2026, Manisa'da hava durumu sıcak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 37 - 38 derece civarında olacak. Nem oranı %20 - %25 arasında değişecek. Rüzgarın hızı 4 - 5 km/saat civarında. Kuzeydoğudan esecek.

Bu sıcak ve kuru hava, açık hava etkinlikleri planlayanlar için risk taşıyor. Gün boyunca bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak gereklidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıdan kaçınılması akıllıca olur. Bu saatler 11:00 ile 16:00 arasındadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde sürecek. 30 Haziran Salı günü sıcaklık 38 - 39 derece aralığında olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü ise 37 - 38 derece civarında seyredecek. Nem oranı %20 - %30 arasında değişim gösterecek. Rüzgar hızı 4 - 6 km/saat civarında kalacak.

Sıcak hava, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk teşkil ediyor. Bu grupların daha dikkatli olmaları gerekiyor. Serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, güneş ışınlarının yoğun saatlerinde dışarıda kalmamaya özen göstermelidir. Bol su içmeleri de önemlidir.

Özetle, Manisa'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve kuru olacak. Bu hava koşullarına uygun önlemler alarak sağlıklı bir hafta geçirmenizi dilerim.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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