Manisa Hava Durumu! 29 Nisan Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

29 Nisan 2026 Çarşamba günü Manisa'da hava durumu keyifli olacak. Hava sıcaklıkları 24-25 derece civarında seyredecek. Gökyüzü açık olacak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuluyor.

30 Nisan Perşembe günü hava sıcaklıkları 25-26 derece arasında olacak. Hava kısmen güneşli geçecek. 1 Mayıs Cuma günü sıcaklıklar 17-18 dereceye düşecek. Zaman zaman yağışlı bir hava bekleniyor. 2 Mayıs Cumartesi günü ise sıcaklık 15-16 derece arasında olacak. Hava bulutlu olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmalısınız. Islanmaktan korunmak için bu önlemler yardımcı olur.

Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudunuzu korumalısınız. Kat kat giyinmek pratik bir yöntemdir. Gerekirse kıyafetlerinizi çıkarıp giyebilirsiniz.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve değişken olacak. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek önemli. Planlarınızı buna göre yapmak, gününüzü daha konforlu geçirmenize yardımcı olacaktır.